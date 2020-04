दैनिक भास्कर Apr 11, 2020, 06:33 PM IST

नई दिल्ली. देशव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते लाॅकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 21 दिनों की लाॅकडाउन के दौरान परिवहन सेवा पूरी तरह ठप है। इस दौरान लोगों की बेचैनी यह जानने को लेकर है कि ट्रेनों का परिचालन देश में कब शुरू होगा। रेलवे की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों पर करीब 14 दिनों में करीब दो लाख कॉल आए हैं, जिसमें सबसे अधिक लोगों ने ट्रेनों का परिचालन शुरू होने और टिकट वापसी के बारे में ही जानकारी मांगी है। लॉकडाउन के पहले दो सप्ताह में इस रेल नियंत्रण कार्यालय के संचार प्लटेफार्म के जरिए 2,05,000 से अधिक यात्रियों के सवालों का जवाब दिया गया। इसमें से 90 प्रतिशत (1,85000) मामले फोन पर व्यक्तिगत तौर पर बातचीत के जरिए निपटाए गए।

Railway personnel responded 24x7 on real time basis on Rly Helplines - 139, 138, Social Media and email to over 2,05,000 queries in first two weeks of lockdown#IndiaFightsCoronahttps://t.co/B5I9zbqSLY pic.twitter.com/lHnIPKJ3xR