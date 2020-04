दैनिक भास्कर Apr 16, 2020, 12:23 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को जमा करने की समयसीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। हेल्थ और थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की प्रीमियम चुकाने की आखिरी तारीख 15 मई तक बढ़ाई दी गई है। अब 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के भीतर जमा कराने वाले प्रीमियम 15 मई तक जमा किए जा सकेंगे।

This is for policies that are due between 25th March and 3rd May, in order to ensure their continuity and hassle-free claims payment during the above grace period: Finance Minister Nirmala Sitharaman https://t.co/IwtwMw7iTX