Apr 05, 2020

नई दिल्ली. लाॅकडाउन के दौरान दूध की पैनिक बाईंग को देखते हुए भारतीय रेल खास ट्रेन 'दूध दूरंतों स्पेशल' शुरू कर दी है। कोरोना लॉकडाउन के बीच देश में दूध की आपूर्ति पूरा करने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के माध्यम से देश के दूध उत्पादक केंद्रों से दूध परिवहन करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत, दक्षिण भारत से सुपर फास्ट ट्रेन 'दूध दुरंतो स्पेशल' देश के अन्य हिस्सों के लिए चलाई जा रही हैं। यह स्पेशल ट्रेन आज सुबह 8 बजे रेनिंगुन्टा (आंध्र प्रदेश) से निजामुद्दीन (दिल्ली) के लिए रवाना हुई है। छह मिल्क टैंकरों की एक विशेष ट्रेन आज शाम 05:40 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दूध टर्मिनल पर पहुंच रही है। इन टैंकरों में करीब ढाई लाख लीटर गाय का दूध भरा है।

"Doodh Duronto Special” despatched today at 8 am from Reningunta (Andhra Pradesh) to Nizamuddin (Delhi) along with two Parcel Vans.



Enabling successful transportation of

2.4 lakh liters of Milk, 23 tonnes of Mangoes &23 tonnes of Muskmelons.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/6Kw1XVJYY9