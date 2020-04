दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 12:26 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कोरोना वायरस के कारण लोगों को हो रही परेशानी से बचाने के लिए डोर स्टेप सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक अपने बैंकिंग कार्य घर बैठे ही निपटा सकते हैं। अगर बैंक के ग्राहकों को नकदी की जरूर होती है, तो बैंक ग्राहकों को घर पर भी नकदी पहुंचाएगा। इससे पहले यह सुविधा सीनियर सिटीजंस और दिव्यांग लोगों के लिए ही थी। हालांकि डोरस्टेप बैंकिंग सेवा का लाभ केवल उन्ही ग्राहकों को मिलेगी जिनकी केवाईसी हो चुकी है। इसके अलावा इसका सुविधा का लाभ लेने के लिए अपनी होम ब्रांच में रिक्वेस्ट करनी होगी।

Our staff from Nagaon branch made sure that customers experience seamless banking service by providing them door-step cash facility. We shall fight this pandemic together.#COVID19 #Coronavirus #SBIFamily #ProudSBI pic.twitter.com/0JuI3J0hNb