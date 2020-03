दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 05:18 PM IST

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर लोगों से ‘पैनिक बुकिंग’ नहीं कराने की अपील की है। साथ ही कंपनी ने कहा है कि अब 15 दिन के अंतर पर ही रसोई गैस की बुकिंग कराई जा सकेगी।



देश में रसोई गैस की किल्लत नहीं

इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह ने एक वीडियो संदेश में आश्वस्त किया कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पूरे देश में सुचारू है। पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस को लेकर कोई किल्लत या कोई दिक्कत नहीं है। विशेषकर रसोई गैस के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें। एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और चलती रहेगी। ग्राहकों से निवेदन है कि पैनिक बुकिंग न करें। इससे सिस्टम पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। हमने अब यह व्यवस्था शुरू की है कि कम से कम 15 दिन के अंतर से पहले ग्राहक रिफिल बुकिंग नहीं करा सकेंगे।

.@ChairmanIOCL speaks about enough stock of petrol, diesel and LPG in the country. IndianOil locations, dealers and distributors are fully operational. Watch the video for more information. #StayHomeStay #COVID2019india #CoronaStopKaroNa @dpradhanbjp @PetroleumMin pic.twitter.com/GHnaiPwFNu