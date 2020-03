ग्रोफर्स ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कानपुर, लखनऊ, बेंगलुरु समेत कई शहरों में आर्डर लेने शुरू कर दिए हैं।

ऑफलाइन ग्रॉसरी स्टोर बिग बाजार ने ऐसे माहौल में होम डिलिवरी पर फोकस किया है

दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 03:11 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देश को पुरी तरह से लाॅकडाउन कर दिया गया है। इस बीच जरूरी घरेलू सामान की डिलिवरी की समस्या भी खत्म हो गई है। सब्जियों से लेकर अन्य घरेलू सामान की डिलीवरी करने वाली ई-काॅमर्स कंपनी अमेजन-फ्लिपकार्ट और ग्रोफर्स- बिग बास्केट जैसी ग्राॅसरी ऐप्स अपनी डिलीवरी को जारी रखेगी। गौरतलब है कि कोरोनावायरस की वजह से देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन की पीएम मोदी की घोषणा के बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट और ग्रॉफर्स जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों ने बुधवार को अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी थीं। इन कंपनियों का कहना था कि वे सिर्फ जरूरी सेवाओं की आपूर्ति कर रही हैं, लेकिन इनके डिलीवरी पर्सन्स को पुलिस के लोग रोक रहे हैं। हालांकि, अब इन कंपनियों ने ग्रॉसरी और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति की सेवा को फिर से शुरू कर दिया है। प्रशासन से यह आश्वासन मिलने पर उसने सेवाएं शुरू की हैं कि उसके डिलिवरी ब्वॉयज को परेशान नहीं किया जाएगा और उन्हें सामान की डिलिवरी के लिए पास दिया जाएगा।

We are grateful for the clarification provided by the government and local state authorities on the functioning of e-commerce during the lockdown. We are resuming our grocery services today.

India, we are committed to serving you at this time 🙏 Thank you for your trust — Kalyan Krishnamurthy (@_Kalyan_K) March 25, 2020



पुलिस करेगी सहयोग

गुरुग्राम पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि ग्रोफर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बास्केट, बिग बाजार समेत अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को काम चालू करने की इजाजत दी जा रही है। ग्रोफर्स का मुख्यालय गुरुग्राम है। इसी तरह बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने बुधवार की दोपहर डेढ़ बजे के बाद ट्वीट करके कहा कि उन्होंने शाम 7 बजे जरूरी सेवा देने वाली सारी ई-कॉमर्स कंपनियों की मीटिंग बुलाई है और उनको सहयोग किया जाएगा। फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट का मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कुछ रिटेलर कंपनी की लिस्ट जारी की है, जो इस लॉकडाउन के दौरान अपनी सर्विस जारी रख सकती हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में स्वीगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, 24*7 स्टोर खुले रहेंगे।



इन शहरों में ग्रोफर्स की सर्विस शुरू

ग्रोफर्स ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कानपुर, लखनऊ, बेंगलुरु में आर्र्डर लेने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा नोएडा, मुंबई, कोलकाता, मोहाली, गुवाहाटी, प्रयागराज, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, आसनसोल, पानीपत जैसे कई शहरों में गुरुवार या शुक्रवार से डिलिवरी आॅर्डर लेना शुरू हो सकता है।

Hello Delhi!We are taking orders in your city again.Our operations were temporarily interrupted,but with help of local authorities, we're accepting and delivering orders again. Kindly expect a longer delivery time as we serve older orders first.Thanks for your patience & support. — Grofers (@Grofers) March 25, 2020



बिग बास्केट ने भी शुरू की डिलीवरी

बिग बास्केट की ओर से जारी ट्वीट कर बताया गया है कि कंपनी अब अहमदाबाद, वडोदरा, भोपाल, इंदौर, मुंबई, मैसूर, नोएडा, कोयंबटूर, सूरत और बेंगलुरु ममें अपनी सर्विस शुरू कर दी है। इसके अलावा गाजियाबाद, गुरुग्राम, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पटना और विजयवाड़ा में भी जल्द सेवाएं शुरू करेगी। कंपनी ने बताया कि पुलिस की ओर से वाहनों की मूवमेंट पर सख्ती के चलते सेवाएं बाधित की गई थी। हालांकि अब मामला सुलझ गया है।

Dear customer,



Here is an update on the status of our operations, city-wise.



Team, bigbasket. pic.twitter.com/ryRN9UiSic — bigbasket (@bigbasket_com) March 26, 2020



बिग बाजार का होम डिलिवरी पर जोर

देश के प्रमुख ऑफलाइन ग्रॉसरी स्टोर बिग बाजार ने कोरोना के इस माहौल में अपने सामान की ग्राहकों को होम डिलिवरी पर जोर दिया है। बिग बाजार ने इसके लिए हर शहर के अपने सभी स्टोर के लिए एक फोन नंबर जारी किया है, जहां फोन करके ग्राहक अपना ऑर्डर घर तक मंगा सकते हैं। बिग बाजार ने जिन शहरों में इस सुविधा का ऐलान किया है, उनमें बंगलूरू, दिल्ली-एनसीआर, पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुवाहाटी भी शामिल है। इन शहरों के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात और राजस्थान के लिए भी नंबर की जानकारी दी गई है, जिसपर कॉल कर आप जरूरी सामान मंगवा सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि लॉकडाउन के चलते भारी संख्या में उसे डोरस्टेप डिलीवरी की रिक्वेस्ट मिल रही हैं लेकिन सीमित गतिविधियों के चलते लोगों को डिलिवरी मिलने में कुछ देरी हो सकती है।