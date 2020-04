निवेशकों को चुटकी में मिलेंगे कई सवालों के जवाब

निवेश का फैसला करने में मिलेगी मदद

दैनिक भास्कर Apr 13, 2020, 03:48 PM IST

नई दिल्ली. देश की अग्रणी रिटेल शेयर ब्रोकिंग कंपनी आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने सोमवार को एक वॉट्सऐप चैटबोट लांच किया। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि नए चैटबोट के जरिये अब कोई भी वॉट्सएप उपयोगकर्ता निवेश से जुड़ी अनेक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अब वे कॉल सेंटर या रिलेशनशिप मैनेजर को फोन किए बिना या आईसीआईसीआई डॉट कॉम पर लॉगइन किए बिना सिर्फ नए चैटबोट के सहारे कई उपयोगी जानकारी हासिल कर सकेंगे।

वॉट्सएप नंबर 98-333-30151 पर निवेशकों को मिलेंगे कई सवालों के जवाब

इस चैटबोट से संवाद शुरू करने के लिए ग्राहक को वॉट्सएप नंबर 98-333-30151 को अपने मोबाइल में सेव करना होगा और उसके बाद पर सिर्फ "hi" या "main menu" लिखकर इस प्लेटफॉर्म पर भेजना होगा। इसके बाद ग्राहक को चैटबोट की ओर से कुछ संदेश मिलेंगे, जिनमें कई विकल्प होंगे। ग्राहक उनमें से चुनाव कर अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकेंगे।

चैटबोट पर उपलब्ध सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी

शुरुआती चरण में सिर्फ नीचे बताई गई सेवाएं ही उपलब्ध कराई गई हैं। भविष्य में इसमें अन्य सेवाएं भी जोड़ी जा सकती हैं। संदेश भेजने के बाद ग्राहक को इस तरह का संदेश मिलेगा :

Please enter the option number from the below option(s):

1️⃣ 👉 Live Stock Prices

2️⃣ 👉 Display My Holdings

3️⃣ 👉 Transactions

4️⃣ 👉 Products and Services

5️⃣ 👉 New Product offerings

*Please type your query (if it is not mentioned in the above options).

चैटबोट पर सवालों के विकल्प नंबर या सीधे सवाल लिखकर भेजने होंगे

ग्राहक अपने सवाल पूछने के लिए विकल्प के नंबर को लिखकर भेज सकते हैं या सवाल को लिख कर भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको "एनएमडीसी" का लाइव स्टॉक प्राइस जानना है, तो आप सिर्फ विकल्प का नंबर यानी "1" लिखकर भेजना है। इसके बाद चैटबोट आपसे कंपनी का नाम या कंपनी का स्टॉक कोड पूछेगा। आप NMDC लिखकर भेजेंगे। रिपोर्टर को चैटबोट से इस प्रकार का जवाब मिला।

👉 NMDC LIMITED

Exchange Code : BSE

CMP : 83.05 Rs

Percentage Change : +4.27% 🔼

Change : 3.40

Time : 13-Apr-2020 14:09:23

Exchange Code : NSE

CMP : 83.00 Rs

Percentage Change : +4.08% 🔼

Change : 3.25

Time : 13-Apr-2020 14:09:23

Place order Equity: https://secure.icicidirect.com/IDirectTrading/lbs/lbsTrading.aspx?filename=lbsEqBS&trantype=BUY

आईसीआईसी सिक्युरिटीज के चीफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ऑफीसर यग्नेश पारेख ने कहा कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट पर 95 फीसदी से ज्यादा ट्रांजेक्शन खुद ग्राहक द्वारा किया जाता है।

क्या होता है चैटबोट

चैटबोट एक आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस आधारित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यह कस्टमर केयर सेंटर या रिलेशनशिप मैनेजर की तरह आपसे बातकर आपके सवालों के जवाब देता है। इस प्रोग्राम में खुद सीखने की क्षमता भी होती है।