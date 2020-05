दैनिक भास्कर May 11, 2020, 08:49 AM IST

नई दिल्ली. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) ने स्पष्ट किया कि वह अपने योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को किसी तरह का इमरजेंसी लोन नहीं दे रहा है। कुछ खबरों में कहा गया है कि एसबीआई 45 मिनट के अंदर 5 लाख रुपए तक के इमरजेंसी लोन की पेशकश कर रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस लोन के तहत ईएमआई 6 महीने की अवधि के बाद शुरू होगी। जो पूरी तरह गलत है इस तरह की खबरों पर ध्यान न दें।



बैंक ने क्या कहा?

बैंक ने कहा, ”योनो के माध्यम से एसबीआई इमरजेंसी लोन स्कीम के बारे में व्यापक रूप से खबरें चल रही हैं। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि एसबीआई इस तरह का कोई लोन नहीं दे रहा है। हम अपने ग्राहकों से भी इन अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह करते हैं।” हालांकि, एसबीआई ने कहा कि वह अपने उन वेतनभोगी ग्राहकों को राहत देने के लिए योनो के माध्यम से एक प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन की पेशकश शुरू करने की प्रक्रिया में है, जो कोरोनावायरस के कारण आई आर्थिक समस्या के लिए होगा।

