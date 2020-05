दैनिक भास्कर May 24, 2020, 03:45 PM IST

नई दिल्ली.



BSNL's RAMZAN MOBILE OFFER



PREPAID COMBO VOUCHER 7️86



Promotional Offer w.e.f. 23.05.2020 for 30 days

Free Talk Value of ₹ 786 & 30 GB Data

Validity: 90 days