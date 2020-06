दैनिक भास्कर Jun 02, 2020, 08:19 AM IST

नई दिल्ली. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। इसका असर राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के जिलों में पड़ेगा। आईजीएल के मुताबिक, सीएनजी स्टेशनों को कोरोनावायरस से मुक्त करने में आ रहे खर्च को देखते हुए कीमतों में यह बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें आज यानी 2 जून से लागू हो गई हैं।

CNG retail price in NCT of Delhi being revised from Rs.42/ kg to Rs.43/ kg, w.e.f. 6 am on 2nd June 2020.