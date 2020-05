पिछले साल के मुकाबले इस साल 'नजदीकी किराना स्टोर्स' शब्द 550 फीसदी से ज्यादा सर्च किए गए हैं।

लोग ऑनलाइन क्लासेज, यूपीआई ट्रांजेक्शंस भी खूब सर्च कर रहे हैं।

दैनिक भास्कर May 09, 2020, 02:36 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस के प्रकोप पर रोकथाम के लिए दुनियाभर में लाॅकडाउन है। लॉकडाउन के बीच लोगों की प्राथमिकताएं काफी बदल गई हैं। अब लोग गूगल पर कई नई चीजें सर्च कर रहे हैं। गूगल ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है What is india Searching for? यानी 'भारत क्या खोज रहा है'। रिपोर्ट के मुताबिक अब 'ग्रॉसरी डिलीवरी नियर मी' खूब सर्च हो रहा है। लोग इम्युनिटी बढ़ाने के नए-नए तरीके भी खोज रहे हैं। लोग ऑनलाइन क्लासेज, यूपीआई ट्रांजेक्शंस भी खूब सर्च कर रहे हैं।



नजदीकी राशन की दुकान सर्च कर रहे हैं लोग

गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय ज्यादातर लोग अपने नजदीकी किराना स्टोर्स, ऑनलाइन ग्राॅसरी डिलीवरी के बारे में सर्च कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल यह शब्द 550 फीसदी से ज्यादा सर्च किए गए हैं। वहीं, इम्युनिटी शब्द 500 फीसदी से अधिक बार सर्च किया जा चुका है। इतना ही नहीं लोग गूगल पर कोरोना बीमा से संबंधित जानकारी भी जुटा रहे हैं।



'चिकन मोमो की रेसिपी' भी खूब हो रहा है सर्च

बता दें कि लाॅकडाउन के दौरान बाहर के फूड को लोग अवाॅयड कर रहे हैं जिसके चलते अपने घरों में ही अलग-अलग प्रकार की रेसिपी ट्राय कर रहे हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा लोगों ने चिकन मोमो की रेसिपी शब्द को सर्च किया है। इस शब्द को करीब 4,350 फीसदी बार से ज्यादा सर्च किया गया है। वहीं 'दालगोना काफॅी रेसिपी एट होम' को 5,000 से ज्यादा बार सर्च किया गया है। साथ ही 'मैंगो आइसक्रीम रेसिपी' को भी काफी सर्च किया जा रहा है। इतना ही नहीं लोग पानीपुरी, समोसा, जलेबी के रेसिपी को भी सर्च कर रहे हैं।



घर में मनोरंजन को दे रहे हैं महत्व

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल पिछले साल के मुकाबले हॉरर फिल्में और सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्में 2020 की खोज क्रमशः 950% और 450% बढ़ गई है। यह दर्शाता है कि घर में मनोरंजन को अधिक समय दे रहे हैं।