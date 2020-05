दैनिक भास्कर May 21, 2020, 04:38 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन बहाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय नागरिक उड्ड्यन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे जुड़ी अहम जानकारियां साझा की हैं। प्राइवेट कंपनियां यात्रियों से मनमानी किराया वसूल ना कर सके इसके लिए सरकार ने रूट्स के मुताबिक कीमत फिक्स्ड करने पर फैसला लिया है।

पुरी ने कहा कि घरेलू उड़ानों को चलाने के लिए अधिकतम और न्यूनतम किराए की सीमा तय की गई है जिसका सभी एयरलाइंस को पालन करना होगा। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली-मुंबई फ्लाइट टिकट की कीमत 3,500 रुपए से 10,000 रुपए के बीच होगी।

We've set a minimum & a maximum fare. In the case of Delhi, Mumbai the minimum fare would be Rs 3500 for a journey between 90-120 minutes, maximum fare would be Rs 10,000. This is operative for 3 months - till one minute to midnight on 24th August: Civil Aviation Minister HS Puri pic.twitter.com/oOGowbfnle