दैनिक भास्कर May 05, 2020, 09:47 AM IST

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने खाताधारकों को इनकम टैक्स रिफंड मैसेज के खिलाफ चेतावनी दी है। बैंक ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी के संदेशों के बारे में अलर्ट किया है। आयकर विभाग ने भी टैक्सपेयर्स को रिफंड का वादा करने वाले ‘फिशिंग’ (लालच देने वाले) ई-मेल और मेसेज के जाल से सावधान रहने की सलाह दी है।



एसबीआई ने किया ट्वीट

एसबीआई ने ट्वीट कर कहा है कि आयकर विभाग से कोई भी मैसेज मिला है, जिसमें आप से इनकम टैक्स रिफंड के लिए कोई प्रोसेस को फॉलो किया गया हो तो उस मैसेज को इग्नोर कर दें। क्योंकि वो फ्रॉड मेसेज है। एसबीआई ने ग्राहकों से अनुरोध किया है की ऐसे फर्जी लिंक पर क्लिक नहीं करें और न ही किसी के साथ कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा करें।

Received any message from the Income Tax Department, requesting you to put in a formal request for your refund? These messages are from fraudsters at play! Ensure you ignore and report the messages immediately. For more security tips, visit: https://t.co/ieol0YpxZe pic.twitter.com/lsTB6toOwT



आयकर विभाग ने नहीं मांगी निजी जानकारी

आयकर विभाग ने ट्वीट कर कहा गया है कि टैक्सपेयर्स किसी भी फेक लिंक पर क्लिक न करें, जो रिफंड देने का वादा करता है। ये संदेश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नहीं भेजे गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-मेल के जरिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। आयकर विभाग पिन नंबर, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड, बैंक या अन्य वित्तीय खातों की जानकारी मांगने वाला ई-मेल नहीं भेजता है।

Taxpayers Beware!

Please do not click on any fake link which promises to give refund. These are phishing messages and are not sent by the Income Tax Department. Please read the details carefully here https://t.co/90VSq32w0K #StaySafe #IndiaFightsCorona #StayAtHome#BeAware pic.twitter.com/gfF2RZDTpu