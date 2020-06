दैनिक भास्कर Jun 03, 2020, 10:23 AM IST

नई दिल्ली. अगर आपको अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है और आपको इसका इंतज़ार है तो जिस बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड आना है उस बैंक खाते को प्री-वैलिडेट (पहले से सत्यापित) करा लें। इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद यदि आपका कोई रिफंड बनता है तो वह आपको इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के जरिए मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट हो ताकि आपको रिफंड मिलने में देरी न हो। हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह घर बैठे ऑनलाइन ही अकाउंट को प्री-वैलिडेट कर सकते हैं।

Pre-Validate your Bank Account to get your Income Tax Refunds & to enable EVC.

Click here to watch the steps in detail: https://t.co/YK8LNUDkcY #PreValidateBankAccount pic.twitter.com/OK7zjh0Raj