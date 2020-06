दैनिक भास्कर Jun 08, 2020, 08:33 AM IST

नई दिल्ली. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने पर्सनल गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत ग्राहक सोना रखकर 20 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकता है। एसबीआई के अनुसार न्यूनतम कागजी कार्रवाई और कम ब्याज दरों के साथ बैंकों द्वारा बेचे गए सोने के सिक्कों सहित सोने के गहने गिरवी रखकर बैंक से गोल्ड लोन का लाभ उठाया जा सकता है। इस पर आपको सिर्फ 7.75 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा जो पर्सनल लोन के मुकाबले काफी कम है।

