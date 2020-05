दैनिक भास्कर May 23, 2020, 11:40 AM IST

नई दिल्ली. सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टग्राम पर अब एक साथ 50 लोग वीडियो चैट कर सकेंगे। हाल ही में फेसबुक की ओर से नया मैसेंजर रूम (Messenger Room) सर्विस यूजर्स के लिए रोलआउट किया गया है। जिसकी मदद से फेसबुक मैसेंजर के जरिए 50 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अब इस फीचर को इंस्टाग्राम में भी शामिल कर दिया गया है। इंस्टाग्राम ने इस फीचर की जानकारी ट्वीट करके दी है। बता दें कि मैसेंजर रूम का इंटिग्रेशन जल्द ही वाॅट्सऐप में भी आने वाला है।

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️



Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt