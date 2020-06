दैनिक भास्कर Jun 01, 2020, 11:45 AM IST

नई दिल्ली. अगर आपका सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आप घर बैठे इसे अब और आसानी से एक्सिस कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ने एक वीडियो ट्वीट कर खाते को एक्सिस करने का तरीका बताया है। हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे घर बैठे अपना बैंक अकाउंट सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकता हैं।



इंडिया पोस्ट ने किया ट्वीट

इंडिया पोस्ट के ट्वीट के मुताबिक, अब आप अपने खाते के स्टेटमेंट को आसानी से चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको इंडिया पोस्ट के इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगइन करना है और वहां आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हालांकि इसके लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस बचत खाते को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए एक रजिस्टर्ड नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए।

Go Digital with @IndiaPostOffice

Now you can check&download the statement of your Post Office Savings Bank(POSB) account without visiting the branch post office.

Simply login to India Post Internet Banking or India Post Mobile Banking app to get the details.



Stay Home Stay Safe pic.twitter.com/Vu9cKmsP0h