दैनिक भास्कर May 12, 2020, 08:52 AM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय-सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को राशन कार्ड पर राशन मिलता रहेगा। मार्च के अंत में लॉकडाउन लगाने के बाद ही केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देने का ऐलान किया था।

Until then, no genuine beneficiary/household shall be denied from entitled quota of food grains or their names/ration cards shall not be deleted/cancelled only on the ground of not possessing an Aadhaar number: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (2/2) https://t.co/cPwCRc4a0F