दैनिक भास्कर Apr 25, 2020, 02:43 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस के कारन देश में लॉक डाउन लगा हुआ है। ऐसे में लोग रुपयों से जुड़े लेन देन ऑनलाइन ही कर रहे हैं। इससे ऑनलाइन होने वाली ठगी की संभावना भी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को एक खास मेल भेजकर और ट्विटर के जरिए सतर्क किया है। बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन लेनदेन के समय साइबर क्राइम से बचने के लिए 6 जरूर बातों का ध्यान रखने को कहा है। आइए जानते हैं इनके बारे में...

The key to safe banking is vigilance. SBI has laid out six important protocols that our customers must follow in order to safeguard their personal information from fraudsters. Be Safe. Bank Safe.#SBI #StateBankOfIndia #BeSafe #BankSafe #SafetyTips pic.twitter.com/3ofVr9v25y