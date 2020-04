दैनिक भास्कर Apr 14, 2020, 03:04 PM IST

नई दिल्ली. देश में लॉकडाउन बढ़ने के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तीन मई तक के लिए निलंबित कर दी गई हैं। केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री की ओर से लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा किए जाने के बाद यह बात कही। उड्‌डयन मंत्रालय ने भी एक ट्वीट में कहा कि अगले 3 मई रात 11.59 बजे तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने निलंबित रहेंगी। पुरी ने एक ट्वीट में कहा 'कडाउन 3 मई तक बढ़ाने के ठोस कारण थे। हम उसके बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर सकते हैं। मैं उन लोगों की परेशानी समझाता हूं जिनके लिए यात्रा करना जरूरी है और उनसे धैर्य रखने का अनुरोध करता हूं।'

There were good reasons for the Lockdown to be extended till 3rd May.



We can consider lifting restrictions on both domestic & international flights thereafter.



I understand the problems being faced by people who need to travel & request them to bear with us.