दैनिक भास्कर May 12, 2020, 09:48 AM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार दो-तीन दिनों में वित्तीय पैकेज की घोषणा कर देगी। उन्होंने कहा कि आरबीआई की ओर से लोन पुनर्भुगतान पर तीन महीने का मोराटोरियम देने के बावजूद आर्थिक हालात बहुत बुरी स्थिति में हैं।



सरकार इंडस्ट्री के साथ

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इंडस्ट्री के साथ खड़ी है लेकिन इंडस्ट्री को भी सरकार की सीमाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि जापान और अमेरिका ने बड़े पैकेज की घोषणा की है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले काफी बड़ी है।

