दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 09:22 AM IST

नई दिल्ली. सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ‘स्वदेश’ नाम से एक योजना की शुरुआत की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, वंदे भारत मिशन में विदेश में फंसे जिन भारतीयों को वापस लाया जा रहा है उनके लिए ‘स्वदेश’ यानी ‘स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर इंप्लायमेंट सपोर्ट’ नाम से एक योजना शुरू की गई है। इसके तहत उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है कि वे किस काम में निपुण हैं। इस डेटाबेस के आधार पर स्वदेशी और विदेशी कंपनियों की मांग के अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की है।

Government launches SWADES (Skilled Workers Arrival Database for Employment Support) initiative to conduct a skill mapping exercise of the returning citizens under the #VandeBharatMission



(1/2)



Read here: https://t.co/FsqTtgrZLA pic.twitter.com/fKGhwQAdkY