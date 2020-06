दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 05:11 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इससे पीपीई किट निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू बाजार में पीपीई किट की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने निर्यात की मंजूरी दी है।

सीमित संख्या में हो सकेगा निर्यात

विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने कोविड-19 में इस्तेमाल होने वाली पीपीई कवरऑल के सीमित निर्यात की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 महीने में 50 लाख पीपीई सूट्स/मेडिकल कवरऑल का निर्यात किया जा सकता है। हालांकि, निर्यात के लिए उत्पादकों को लाइसेंस लेना होगा।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जताई

केंद्र सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जताई है। गोयल ने ट्विट कर कहा कि सरकार के इस कदम से मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारत से निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

Boosting Make in India exports, Personal Protection Equipment (PPE) medical coveralls for COVID-19 have been allowed with a monthly export quota of 50 lakh. pic.twitter.com/qpebJvqXuy