दैनिक भास्कर Apr 14, 2020, 12:42 PM IST

नई दिल्ली. कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते देशभर को 3 मई तक लाॅकडाउन कर दिया गया है। 21 दिनों से लागू लॉकडाउन को अब दूसरे फेज तीन मई तक बढ़ाए जाने के बाद रेलवे ने अपनी सभी यात्री ट्रेनें 3 मई तक रद्द करने का ऐलान किया है। हालांकि, इस दौरान मालगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेलवे के अधिकारी के मुताबिक, "हमने विस्तारित लॉकडाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अधिक अपडेट जल्द ही उपलब्ध होंगे।" आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए लिए सभी यात्री ट्रेनों को 14 अप्रैल तक नहीं चलाने का ऐलान किया था।

All passenger train services on Indian Railways including Premium trains, Mail/Express trains, Passenger trains, Suburban Trains, Kolkata Metro Rail, Konkan Railway etc shall continue to remain suspended till the 2400 hrs of 3rd May: Ministry of Railways https://t.co/SZ7mUugP9B