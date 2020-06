दैनिक भास्कर Jun 18, 2020, 04:06 PM IST

नई दिल्ली. लॉकडाउन के कारण शहरों से लौटे प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के गांव तेलिहार से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएमओ के आधिकारिक ट्विटर के जरिए इस अभियान की लॉन्चिंग की जानकारी दी गई है।

