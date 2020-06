दैनिक भास्कर Jun 12, 2020, 12:10 PM IST

नई दिल्ली. लॉकडाउन अवधि की फ्लाइट्स के लिए बुक की गई हवाई टिकटों के फुल रिफंड को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र और एयरलाइन कंपनियां साथ बैठकर टिकट का पैसा वापस करने के विभिन्न तरीकों पर सहमति बनाए बनाएं।

Supreme Court seeks reply from Ministry of Civil Aviation on petitions seeking complete refund of airline tickets booked for flights during the lockdown period. Court also asks Centre and airlines to sit together and devise modalities for ways to refund. pic.twitter.com/LXg6VxQiUG