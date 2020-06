दैनिक भास्कर Jun 28, 2020, 11:58 AM IST

नई दिल्ली. फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो में चीनी निवेश को लेकर कंपनी के कर्मचारियों के एक ग्रुप ने शनिवार को कोलकाता में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कंपनी की टी-शर्ट को फाड़ डाला और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। लद्दाख घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत के विरोध में कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन किया।

कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ने का दावा किया

दक्षिण पश्चिम कोलकाता के बेहाला में प्रदर्शन के दौरान कुछ आंदोलनकारियों ने दावा किया कि उन्होंने जोमैटो में चीनी निवेश के विरोध में अपनी नौकरी छोड़ दी है। आंदोलनकारियों ने लोगों से कंपनी से फूड ऑर्डर नहीं करने का भी आग्रह किया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि चीनी कंपनियां यहां मुनाफा कमाती हैं और उनका देश हमारी सेना पर हमला करता है। वे हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि वे भूखा मरने के लिए तैयार हैं लेकिन चीनी निवेश वाली कंपनी में काम नहीं करेंगे।

