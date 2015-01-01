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  • Gold Prices On Friday Rose By Rs 185 To Rs 52,240 Per 10 Gram And Silver Prices Rose By Rs 1,024 To Rs 65,277 Per Kg

उछाल:सोने की कीमतें 185 रुपए बढ़कर 52,240 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची; चांदी 1024 रुपए बढ़कर 65,277 रुपए प्रति किग्रा हुई

नई दिल्ली11 मिनट पहले
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दिसंबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52,240 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई
  • न्यूयॉर्क में सोना 0.18% की बढ़त के साथ 1,950.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था
  • न्यूयॉर्क में चांदी 0.93% की बढ़त के साथ 25.43 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा थी

शुक्रवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में बढ़त के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 185 रुपए बढ़कर 52,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ, वायदा कारोबार में चांदी मजबूत मांग के चलते 1,024 रुपए बढ़कर 65,277 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

सोने की कीमतों में बढ़त
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 185 रुपए या 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52,240 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 12,975 लॉट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में सोना 0.18% की बढ़त के साथ 1,950.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

चांदी की कीमत में बढ़त
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवर के लिए चांदी की कीमत 1,024 रुपए या 1.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ 65,277 रुपए प्रति किग्रा हो गई, जिसमें 14,539 लॉट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में चांदी 0.93% की बढ़त के साथ 25.43 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा थी।

गुरुवार को रही थी बढ़त
गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 593 रुपए या 1.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,413 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई थी, जिसमें 12,409 लॉट के लिए कारोबार हुआ था। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवर के लिए चांदी की कीमत 1,338 रुपए या 2.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62,727 रुपए प्रति किग्रा हो गई थी, जिसमें 14,663 लॉट के लिए कारोबार हुआ था।

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