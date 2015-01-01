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  • Gold Prices On Thursday Rose By Rs 593 To Rs 51,413 Per 10 Gram And Silver Prices Rose By Rs 1,338 To Rs 62,727 Per Kg

उछाल:सोने की कीमतें 593 रुपए बढ़कर 51,413 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची; चांदी 1338 रुपए बढ़कर 62,727 रुपए प्रति किग्रा हुई

नई दिल्ली39 मिनट पहले
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दिसंबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 1.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,413 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई
  • न्यूयॉर्क में सोना 0.94% की बढ़त के साथ 1,914.00 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था
  • न्यूयॉर्क में चांदी 2.41% की बढ़त के साथ 24.47 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा थी

गुरुवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में बढ़त के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 593 रुपए बढ़कर 51,413 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ, वायदा कारोबार में चांदी मजबूत मांग के चलते 1,338 रुपए बढ़कर 62,727 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

सोने की कीमतों में बढ़त
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 593 रुपए या 1.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,413 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 12,409 लॉट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में सोना 0.94% की बढ़त के साथ 1,914.00 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

चांदी की कीमत में बढ़त
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवर के लिए चांदी की कीमत 1,338 रुपए या 2.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62,727 रुपए प्रति किग्रा हो गई, जिसमें 14,663 लॉट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में चांदी 2.41% की बढ़त के साथ 24.47 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा थी।

बुधवार को रही थी गिरावट
बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 388 रुपए या 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 51,210 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई थी, जिसमें 12,755 लॉट के लिए कारोबार हुआ था। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवर के लिए चांदी की कीमत 1,506 रुपए या 2.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61,179 रुपए प्रति किग्रा हो गई थी, जिसमें 13,896 लॉट के लिए कारोबार हुआ था।

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