दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 07:54 PM IST

साल 2020 से पहले ये दुनिया कभी भी हाइबरनेशन मोड में नहीं रही है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना की यह महामारी अब एक आर्थिक स्थिति में बदलती जा रही है, जिसके बारे में किसी को अनुमान नहीं था। हालांकि, एक कई समस्याएं बड़ी रुकावट जरुर लाती है लेकिन ये भी सच है कि बड़ी रुकावटें बड़े अवसरों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के नए तरीके लाती हैं।

इस परिस्थिति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए ये समय कठिन हो सकता हैं। वास्तव में, कई व्यवसायों को वापस पटरी पर आने के लिए काफी समय तय करना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें महत्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आइये टैली सॉल्यूशंस (वेस्ट जोन) के जनरल मैनेजर समीर दीक्षित से जानते हैं वो 8 बुनियादी और महत्वपूर्ण कदम जो आपके व्यापार को नयी दिशा दे सकते हैं:

आशावादी बनें: यदि आप सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तो आप सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे। वर्तमान स्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको और आपकी टीमों को प्रेरित रखेगा। यह पुनः प्रवर्तन/ नयी शुरुआत के लिए हमारा पहला कदम होना चाहिए।



व्यावसायिक योजना का मूल्यांकन करें: वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए, सबको अपने बिज़नेस के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक यथार्थवादी योजना बनानी चाहिए और उसके साथ ही एक सुनियोजित ग्रोथ प्लान भी बनाना चाहिए जिसको अमल/ काम में लाया जा सके। अगर आप एक उचित और सही प्लान बनाते हैं तो वो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और साथ आपकी सफलता के रास्ते में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों से भी बचाएगा।

वित्तीय मूल्यांकन : यह एक बुनियादी और किसी भी व्यवसाय के लिए पहली चिंताओं में से एक है, खासकर एमएसएमई के लिए। कंपनी की वर्तमान स्थिति का वित्तीय मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने वाले को सीए के साथ वित्तीय मामलों पर चर्चा करने, उसके बुनियादी ढांचे, टीम को काम पर रखने, फंड प्रवाह, बकाया राशि और देनदारियों पर निवेश से संबंधित निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। कम शब्दों में कहा जाए तो व्यवसाय को सही क्रम में चलाने के लिए उस सही क्रम को जानना बहुत जरुरी है।



चार अक्षर शब्द "TECH"/ एक छोटा शब्द टेक: ये विश्व कुछ समय में भौतिक दुनिया से दूर और वर्चुअल दुनिया के करीब हो जाएगी। हमें बदलती तकनीक का पूर्वानुमान लगाने और उसके अनुकूल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी की मदद से संभावित और लॉयल कस्टमर्स को पहचानने में काफी हद तक मदद मिलेगी। इसलिए सभी प्रक्रियाओं को फिजिकल से डिजिटल की ओर ले जाना होगा। ऐसे में टेक्नोलॉजी को अपनाना MSME क्षेत्र के लिए बहुत जरुरी और अच्छा विकल्प है।



सरकार के नियमों को ट्रैक करें: सरकारी राहत पैकेजों, वित्तीय सहायता पहल और सीआईआई जैसे व्यापार निकायों से विस्तारित समर्थन के बारे में विश्वसनीय और सटीक जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। व्यवसायों और व्यक्तियों की सहायता के लिए घोषित सभी सरकारी नीतियों और विनियमों पर नज़र रखें। वित्त मंत्री ने MSME क्षेत्र के लिए एक विस्तृत प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, और इसे समझना और इसे अपने व्यवसाय के निर्वाह के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

सरकार द्वारा MSME की स्कीम्स के बेहतर उपयोग और उनकी बारीकियां समझने के लिए देखें ये वीडियो-

(Will embed the final video here)

इन स्कीम्स से जुड़ी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए आप नीचे दिए लिंक पर जा कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं-

क्लिक करें-

डिजिटल ब्रांड निर्माण: कारोबार के लिए एक मजबूत डिजिटल ब्रांड बनाना एक महत्वपूर्ण पहलू साबित होगा । यह जानने के बारे में है कि; हमारा ग्राहक कौन है ? और हम उन्हें कैसे बता सकते हैं कि हम कौन हैं?, क्या हमें अलग बनाता है? और क्या हमें बेहतर बनाता है?

लोग: यदि आप अपनी टीम का ध्यान रखते हैं, तो वे आपके व्यवसाय का ध्यान रखेंगे। प्रेरणा और विश्वास एक उत्पादक टीम के लिए प्रमुख तत्व हैं। जब लोग अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, और निर्देश विशिष्ट होते हैं, तो लोग अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। बदलते परिवेश के अनुकूल प्रशिक्षण से टीम का मनोबल बेहतर होगा।



ग्राहक: "मैं अपने ग्राहक को अधिक प्रभावी तरीके से कैसे समर्थन करूं?" ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक बिज़नेस को देना होगा। अभी भी ग्राहकों का एक बड़ा वर्ग ऑटोमेटेड मशीन से ज्यादा इंसान से बातचीत करना पसंद करता है. ऐसे में अकाउंट मैनेज़र को असाइन करने के माध्यम से ग्राहकों को इस 'न्यू नॉर्मल' के कई फ्रिक्शन पॉइंट को नेविगेट करने में मदद करने के लिए एक बहुत प्रभावी साधन होगा।

प्रत्येक व्यवधान हमें दो विकल्प देता है- एक परिवर्तन का विरोध करने का और दूसरा परिवर्तन का स्वागत करने और गले लगाने का। हालांकि पहला विकल्प परिवर्तन की जटिलता से बच जाएगा लेकिन दूसरा हमें उज्जवल और मजबूत कल बनाने में मदद करेगा। और हम मानते हैं कि हमेशा एक विकल्प होता है!!