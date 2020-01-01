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फीचर आर्टिकल:एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा फसल बीमा जागरूकता हेतु कार्यशाला का आयोजन

एक घंटा पहले
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एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) एक फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी है जिसका गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है। यह भारत की फसल बीमा अग्रणी कंपनी है।

एआईसी फसल बीमा के फ़ायदों को किसानों तक पहुँचाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान करती रहती है। ऐसा ही एक जागरूकता अभियान गाँव कोटिघाट, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस में एआईसी द्वारा एनजीओ (NGO) UPSaC के कार्यकर्ताओं को फसल बीमा के लाभ के बारे में ट्रेनिंग दी गई। एनजीओ के ये कार्यकर्ता फसल बीमा के फ़ायदे इलाके के किसानों तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। एआईसी ने अपने ट्विटर हैंडल @aicofindia पर इस कार्यशाला की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं।

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड का गठन भारत सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2002 को एक फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी के तौर पर किया गया था और इसे 6 सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं - जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और कंपनी वित्त मंत्रालय। एआईसी का पंजीकृत कार्यालय फ्लैट बी एवं सी, 5 वीं मंजिल, ऑफिस ब्लॉक 1, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली में है। इसके अलावा, देश भर में 18 क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, एआईसी ने अपनी विभिन्न कृषि बीमा योजनाओं के तहत रु 9,361 करोड़ की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय प्राप्त की है एवं 1 करोड़ से अधिक किसानों को कवर किया है।

कंपनी की ट्विटर अकाउंट: https://twitter.com/aicofindia

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