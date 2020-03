दैनिक भास्कर Mar 17, 2020, 06:54 PM IST

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां भी सर्तकता बरत रही है। इसे देखते हुए गो एयर (Go Air) ने अपने कर्मचारियों को रोटेशन आधार पर बिना वेतन छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। मंगलवार को कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के चलते सीमित उड़ानें के कारण कंपनी यह फैसला ले रही है। इसके साथ ही गो एयर ने मंगलवार से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करने का भी फैसला लिया है। कंपनी के बयान के मुताबिक, हम 17 मार्च से 15 अप्रैल तक शुरू होने वाले अपने सभी अंतरराष्ट्रीय विमानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहे हैं।

GoAir: We're temporarily suspending all our international operations, starting 17th March-15th April. GoAir has also initiated a short term and temporary rotational leave without pay program that will not only help the company counter the short term reduction in capacity... (1/2) pic.twitter.com/oo7BXvJKj9