दैनिक भास्कर Mar 22, 2020, 07:49 PM IST

बिजनेस डेस्क. कोरनावायरस का संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है। देशभर में संक्रमित की संख्या 349 पहुंच चुकी है। इस पर लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। जो सफल भी रहा। इस काम में सरकार की मदद करने के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। वेदांत रिसोर्सेज लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए की मदद की है।

अनिल अग्रवाल ने ट्वीट किया, "मैं महामारी से लड़ने की दिशा में 100 करोड़ का योगदान कर रहा हूं। #DeshKiZarooratonKeLiye एक प्रतिज्ञा है जिसे हमने शुरू किया है और यह ऐसा समय है जब हमारे देश को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। कई लोग अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं और विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति चिंता का विषय है। हम मदद करने के लिए हम सब कुछ करेंगे।"

आनंद महिंद्रा भी आगे आए

म​हिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कोरोनावायरस के चलते चिंता व्यक्त करते हुए वेंटिलेटर्स बनाने से लेकर सैलरी तक देने का फैसला लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, "जानकारों के मुताबिक, बहुत हद तक यह संभव है कि भारत कोरोना वायरस के तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। अगर ऐसा है तो इससे लाखों लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। इससे हमारे मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर चरमरा सकती है।"

मनीष मुंद्रा ने 3 करोड़ दान किए

फिल्म मेकर मनीष मुंद्रा भी इस विपदा की घड़ी में देश की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने 3 करोड़ रुपए दान में देने की घोषणा की है। दरअसल उनका ध्येय 70 वेंटिलेटर बनाने का है। उनका कहना है कि इसके लिए फंड तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके मुताबिक मैसूर का स्कैनरे अच्छा वेटिंलेटर बनाता है।