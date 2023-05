Hindi News

फीचर आर्टिकल: एशियन पेंट्स का ऐस और ट्रैक्टर स्पार्क, “बजट में फिट-शौक की नो लिमिट”!

घर सिर्फ छत-दीवारों या दरवाजे-खिड़कियों से नहीं बनता। घर का मतलब होता है अपने सपनों और शौक के रंगों से रंगा एक निजी स्थान। आज के समय में सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में अलग पहचान के लिए एक प्रभावशाली घर का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर की शान में चार चांद लगाता है बाहरी और भीतरी दीवारों पर लगा शानदार पेंट। हालांकि घर बनाने से लेकर उसे सजाने तक में आम तौर पर बार-बार बजट का जिक्र किया जाता है। अक्सर बजट की कमी की वजह से अच्छा पेंट लगाने के लिए अपने या परिवार के लोगों के किसी दूसरे शौक पर लिमिट लगानी पड़ती है।

रीगल कॉलोनी मे रहने वाले दुबे जी अपनी बिटिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते थे लेकिन घर का बदरंग होता पेंट उन्हें पहले घर पेंट करवाने की याद दिला देता था। दुबे जी को लगता था कि पेंट करवाने में काफी खर्च आएगा और इस कारण से वे बिटिया का जन्मदिन धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। अगर वे साधारण डिस्टेंपर या लोकल पेंट लगवाते हैं तो घर की दीवारों में शान और चमक नहीं आ पाएगी। उनकी चिंता जानने के बाद दफ्तर में काम करने वाले ठाकुर साहब ने उन्हें बताया कि वे घर पर एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर स्पार्क और ऐस स्पार्क पेंट लगवाएं।

ये पेंट बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं और साधारण डिस्टेंपर की कीमत में ही आपके घर की दरो-दीवारों को सुंदर, बेहतरीन फिनिशिंग टच दे सकते हैं। इमल्शन पेंट के इस्तेमाल से आपके पैसों की बचत ही होगी और उन पैसों का इस्तेमाल आप बिटिया का जन्मदिन मनाने के लिए कर सकते हैं। यानी बजट में फिट और शौक की नो लिमिट। दुबे जी को यह सलाह पसंद आई और उन्होंने एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर और ऐस स्पार्क इमल्शन लगवाया। जो पैसों की बचत हुई उससे बिटिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जन्मदिन में आए रिश्तेदार और परिचित दुबे जी की यह शानोशौकत देखकर दंग रह गए।

ट्रैक्टर स्पार्क और एस स्पार्क इमल्शन शानदार किफायती पेंट

एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क और एस स्पार्क इमल्शन शानदार किफायती पेंट हैं जो घर की अंदरूनी और बाहरी दीवारों के लिए एक रिच फिनिश की पेशकश करते हैं। ये पेंट सस्ते डिस्टेंपर या स्थानीय पेंट और महंगे, हाई क्वालिटी इमल्शन पेंट के बीच का अंतर कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ट्रैक्टर स्पार्क और ऐस स्पार्क इमल्शन का मूल्य, उच्च गुणवत्ता, और किफायती पेंट के रूप में उपभोक्ताओं को पैसों की बचत कराता है जिसे वे अपने दूसरे शौक पूरे कर सकते हैं। ये पेंट बजट के भीतर अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता हैं।

एशियन पेंट्स की कोशिश है कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट, वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट प्रदान किया जाए और होम डेकोर मार्केट में हर तरह के बजट वाले लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। जो ग्राहक अच्छी गुणवत्ता और शानदार लुक वाले किफायती ब्रांडेड उत्पाद चाहते हैं उनके लिए एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर स्पार्क और ऐस स्पार्क इमल्शन बिल्कुल सही उत्पाद है।

ट्रैक्टर और स्पार्क इमल्शन लगाने के बाद बचे पैसों से कर सकते हैं अपने शौक पूरे

इन किफायती उत्पादों को लगाने के बाद बचे हुए पैसों से उपभोक्ता अपने दूसरे शौक और जरूरतें पूरा कर सकते हैं। यानी उन पैसों के इस्तेमाल से आप घर सजाने के अन्य सामान या फर्नीचर खरीद सकते हैं। मनचाहा डेकोरेटिव पीस ले सकते हैं या अपना घूमने-फिरने का शौक पूरा कर सकते हैं। यह शौक आपका हो या आपके बीवी-बच्चों का, इसको लिमिट में बांधने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्योंकि एशियन पेंट्स का ऐस और ट्रैक्टर स्पार्क है “बजट में फिट-शौक की नो लिमिट”!

एशियन पेंट्स का ऐस स्पार्क बाहरी दीवारों के लिए हर मौसम के लिहाज से परफेक्ट इमल्शन

एशियन पेंट्स का ऐस स्पार्क मध्यम नम जलवायु वाले स्थानों के लिए भी उपयुक्त है

इसके वेदर-गार्ड गुण दीवारों को चाकिंग, क्रैकिंग और मौसम की वजह से होने वाले नुकसान से बचाते हैं

ये साधारण सीमेंट पेंट की तुलना में ज्यादा लंबी और शानदार फिनिश प्रदान करता है

इसकी प्लास्टिक पेंट जैसी फिनिश डिस्टेंपर या साधारण पेंट से ज्यादा समय तक टिकती है

एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर स्पार्क भीतरी दीवारों के लिए शानदार इमल्शन

एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर स्पार्क एक इंटीरियर पेंट है जो हर लिहाज से वैल्यू फॉर मनी प्रदान करता है

डिस्टेंपर या अन्य साधारण पेंट्स के मुकाबले यह शानदार और टिकाऊ फिनिश प्रदान करता है

ट्रैक्टर स्पार्क इकोनॉमी इमल्शन आपके घर की भीतरी दीवारों को एक स्मूद फिनिश प्रदान करता है

ट्रैक्टर स्पार्क कम बजट में दीवारों का लग्जरी लुक दिखाने और पैसों की बचत करने का बेहतरीन उपाय है

