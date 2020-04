दैनिक भास्कर Apr 27, 2020, 01:51 PM IST

नई दिल्ली. कोविड-19 महामारी ने देश के सभी व्यवसायों की कमर तोड़ दी है। कोरोनावायरस के चलते ऑटो सेक्टर की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के द्वारा अप्रैल में अब तक कोई भी कार नहीं बेची गई है। इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है जब एक भी कार की बिक्री नहीं हुई। देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से लेकर लग्जरी कार बेचने वाली मर्सिडीज, स्कोडा तक सभी का ऐसा ही हाल रहा।

ऑटो सेक्टर पर संकट

इस बारे में मारुति सुजुकी के आरसी भार्गव, टीवीएस मोटर के वेणु श्रीनिवासन, महिंद्रा एंड महिंद्रा के पवन गोयनका और दूसरी लीडिंग ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अगले महीने भी बिक्री में सुधार की उम्मीद नहीं है। इस वजह से ऑटो सेक्टर को लंबे समय तक संकट का सामना करना पड़ सकता है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि मई में भी इसी तरह के हालात रहने की उम्मीद है। ये इस बात पर भी निर्भर है कि कोविड-19 का वायरस कैसे प्रोग्रेस करता है।

स्कोडा की नहीं बिकी कोई कार

स्कोडा कार कंपनी के हेड जैक हॉलिस ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि अप्रैल महीने में उनकी एक भी कार नहीं बिकी है। उन्होंने लिखा कि पिछले 30 सालों में पहला मौका है जब हमने एक भी कार की बिक्री नहीं की। मैं अपने करियर के दौरान पहली बार ऐसा देख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ऑटो इंडस्ट्री जल्द वापसी करेगी।

Well after 30 years in the Motor Industry this will be the first time in my career that I will have officially sold zero cars in a month. I know the business will return soon, in the meantime stay safe everyone and follow the Government guidelines wherever you are.