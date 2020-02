Dainik Bhaskar Feb 14, 2020, 10:44 AM IST

नई दिल्ली. एक कारोबारी ने वित्त मंत्री से शिकायत की है कि उसने चार महीने पहले ही लोन चुका दिया था, फिर भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसके घर के दस्तावेज नहीं लौटा रहा। व्यापारी ने ट्विटर के जरिए वित्त मंत्री से कहा- हम छोटी कंपनी वाले हैं। मुश्किल हालातों में कारोबार जारी रखने के लिए हमें निजी संपत्ति बेचनी पड़ी थी। हमारी मदद कीजिए। इस पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया- आपकी परेशानी के बारे में जानकार दुख हुआ। वित्त मंत्रालय आपसे संपर्क करेगा।

Sorry to know. Will have @FinMinIndia get back to you. https://t.co/Oc3owuPvq6