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  • Bharti Airtel To Acquire 5.2 Percent Stake In Avaada MHBuldhana For Rs 4.55 Crore

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कॉरपोरेट डील:सोलर पावर कंपनी अवाडा MH बुलढ़ाना में 5.2% हिस्सेदारी खरीदेगी भारती एयरटेल, 4.55 करोड़ रुपए में हुआ सौदा

नई दिल्ली44 मिनट पहले
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चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारती एयरटेल का कंसॉलीडेटेड घाटा 760 करोड़ रुपए रहा है।
  • इलेक्ट्रिसिटी लॉ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खरीदी हिस्सेदारी
  • 31 मार्च 2021 तक पूरी हो सकती है खरीदारी की प्रक्रिया

टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने सोलर पावर कंपनी अवाडा MH बुलढ़ाना में 5.2% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि यह हिस्सेदारी 4.55 करोड़ रुपए की कैश डील में खरीदी गई है। अवाडा MH बुलढ़ाना एक नई गठित कंपनी है। यह कंपनी महाराष्ट्र में सोलर पावर प्लांट निर्माण से जुड़ी है। इस कंपनी के मार्च 2021 तक शुरू होने की उम्मीद है। अवाडा MH बुलढ़ाना अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (AEPL) की सब्सिडियरी है।

AEPL के पास 1 गीगावाट सोलर और विड पावर का पोर्टफोलियो

भारती एयरटेल ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि AEPL ने भारत में 1 गीगावाट का सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो तैयार कर लिया है। देश में 1 गीगावाट की इंस्टाल्ड क्षमता हासिल करने वाली AEPL देश की पहली स्वतंत्र कंपनी है। भारती एयरटेल और अवाडा MH बुलढ़ाना के बीच इक्विटी शेयर खरीदारी को लेकर 19 नवंबर को समझौता हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी लॉ के तहत कैप्टिव पावर कंजम्पशन की आवश्यकता को देखते हुए भारती एयरटेल ने यह खरीदारी की है। इस सौदे के 31 मार्च 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।

भारती एयरटेल को दूसरी तिमाही में 760 करोड़ रुपए का घाटा

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारती एयरटेल का कंसॉलीडेटेड घाटा 760 करोड़ रुपए रहा है। इसी साल की पहली तिमाही में कंपनी को 15,930 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। दूसरी तिमाही में कंपनी की कंसालिडेटेड आय बढ़कर 25,790 करोड़ रुपए रही है। दूसरी तिमाही में कंपनी का एबिटा 11,848 करोड़ रुपए रहा है। वहीं, एबिटा मार्जिन 46% रहा है। दूसरी तिमाही में भारती एयरटेल का प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू (ARPU) 162 रुपए रहा है।

2G नेटवर्क को 4G में इस्तेमाल करेगी एयरटेल

भारती एयरटेल ने बेहतर कवरेज के लिए अपने 2G नेटवर्क को 4G में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। टेलीकॉम कंपनी ने 10 दूरसंचार सर्किलों में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 4G तकनीक लगाना शुरू कर दिया है। कंपनी पहले इस बैंड का इस्तेमाल 2G सेवाओं में कर रही थी। कंपनी का लक्ष्य घरों के अंदर कवरेज को बेहतर बनाना है। भारती एयरटेल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व, कर्नाटक और राजस्थान में 4G सेवाओं के लिए 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की रीफ्रेमिंग का काम चल रहा है।

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