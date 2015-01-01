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शेयर मार्केट LIVE:प्री-ओपन के कारोबार में सेंसेक्स 47 हजार के पार, बर्गर किंग का शेयर दूसरे दिन भी लोअर सर्किट पर

मुंबई9 मिनट पहले
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भारी विदेशी निवेश के कारण शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स प्री-ओपन मार्केट में 47 हजार के पार कारोबार कर रहा है।

एशियाई बाजारों में गिरावट

आज एशियाई बाजारों हॉन्गकॉन्ग का हेंगसेंग इंडेक्स 191 अंकों की गिरावट के साथ 26,486 पर कारोबार कर रहा है। जापान का निक्केई इंडेक्स 47 अंक नीचे 26,759 पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 2 अंक नीचे 3,402 पर कारोबार कर रहा है।

गुरुवार को बाजार में रिकॉर्ड तेजी

कल BSE सेंसेक्स 223.88 अंक ऊपर 46,890.34 के स्तर पर बंद हुआ था। बजाज, HDFC,TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी के चलते इंडेक्स पहली बार 46,992.57 के स्तर पर पहुंचा। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स भी 58 अंकों की बढ़त के साथ 13,740.70 पर बंद हुआ था। लिस्टिंग के दिन से अपर सर्किट लग रहे बर्गर किंग के शेयर में कल लोअर सर्किट लगा और अंत में शेयर 10% नीचे 179.35 के भाव पर बंद हुआ था।

यूरोप के बाजारों में सुस्ती

कल यूरोपियन मार्केट में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। फ्रांस का CAC इंडेक्स 1.78 अंक ऊपर 5,549.46 पर बंद हुआ था। जर्मनी का DAX इंडेक्स 101 अंकों की बढ़त के साथ 13,667 पर बंद हुआ था। दूसरी ओर, ब्रिटेन का FTSE इंडेक्स 19.85 अंकों की गिरावट के साथ 6,551 पर बंद हुआ था।

अमेरिकी बाजारों में तेजी

गुरुवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ जोंस इंडेक्स 0.49% की तेजी के साथ 148 अंक ऊपर 30,303 पर बंद हुआ था। S&P 500 इंडेक्स 21 अंक ऊपर 3,722 पर बंद हुआ था। इसके अलावा नैस्डैक इंडेक्स भी 106 ऊपर 12,764 पर बंद हुआ था।

09:06 AM प्री-मार्केट में सेंसेक्स 135.90 अंक ऊपर 47,026.24 पर कारोबार कर रहा है।

दुनियाभर के बाजारों का हाल

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