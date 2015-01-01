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शुभ ट्रेडिंग:इस बार दिवाली के दिन क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग का समय, क्या है इसका इतिहास?

मुंबई26 मिनट पहले
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  • BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी पहली बार 168 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है

कल शनिवार के दिन दिवाली है। परंपरा के तौर पर दिवाली के दिन एक घंटे मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। बाकी दिन कारोबार बंद होता है। मान्यताओं के मुताबिक यह अगले साल भर में धन और समृद्धि लाता है।

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग का इतिहास?

दिवाली के दिन मुहूर्त सेशन शुरू होने से पहले कारोबारी चोपड़ा पूजा करते हैं, जिसमें अकाउंटिंग बुक की पूजा की जाती है। दरअसल, 1957 में BSE पर मुहूर्त व्यापार शुरू हुआ था। यह दो प्रमुख व्यापारिक समुदायों गुजरातियों और मारवाड़ी लोगों से शुरू हुआ था। फिर 1992 से NSE आया। इसके बाद BSE और NSE दोनों में दिवाली की शाम को एक घंटे के लिए ट्रेड होता है।

इस साल क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग का समय?

इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग 14 नवंबर को शाम 6:15 बजे शुरू होगी, जो शाम 7:15 बजे तक चलेगी। इससे पहले शाम 6:00 बजे से शाम 6:08 बजे तक प्री-ओपन मुहूर्त सत्र चलेगा। पोस्ट क्लोजिंग मुहूर्त 7.25 से 7.35 के बीच होगा। मान्यता के अनुसार मुहूर्त एक ऐसा अवसर है, जिसमें व्यापारिक समुदाय धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को याद करते हैं। साथ ही संवत या नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं।

मार्केट कैप रिकॉर्ड स्तर पर

आज सेंसेक्स 85.81 अंक ऊपर 43,443 पर और निफ्टी 29.15 अंक ऊपर 12,719.95 पर बंद हुआ है। शुक्रवार को बाजार की बढत को फार्मा और मेटल शेयरों ने लीड किया। वहीं, BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी पहली बार 168 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। निफ्टी में आयशर मोटर का शेयर 7% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ है। जबकि टाटा मोटर्स का शेयर 3% नीचे बंद हुआ है। सुबह सेंसेक्स 58.27 अंक नीचे 43,298.92 पर और निफ्टी 31.10 अंक नीचे 12,659.70 पर खुला था।

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