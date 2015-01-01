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  • BSE Sensex Market Capitalization Today; Bombay Stock Exchange Listed Companies MCap To 163.45 Lakh Crore

3 लाख करोड़ से ऊपर 9 कंपनियां:BSE सेंसेक्स पहुंचा 10 महीने के टॉप पर, मार्केट कैप 163.45 लाख करोड़ रुपए हुआ

मुंबई16 मिनट पहले
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एचडीएफसी (HDFC) का मार्केट कैप 3.80 लाख करोड़ रुपए है तो कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप 3.30 लाख करोड़ रुपए है। आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) का M Cap 3.04 लाख करोड़ रुपए है
  • आज सुबह बीएसई सेंसेक्स में 326 अंकों की तेजी से मार्केट कैप पर दिखा असर
  • 10 कंपनियों में 3 कंपनियां बैंकिंग सेक्टर की हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक टॉप पर है

भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन में भी बढ़त जारी रखी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स आज सुबह 326 अंकों की बढ़त के साथ 41,666 पर पहुंच गया। यह पिछले 10 महीनों का इसका टॉप है। हालांकि बंद होने के आधार पर यह अपने टॉप से महज 300 अंक नीचे है। इसी के साथ लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप (MCap)163.45 लाख करोड़ रुपए हो गया।

13.52 लाख करोड़ के साथ टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज

आंकड़ों के मुताबिक कुल 9 कंपनियां ऐसी हैं, जिनका मार्केट कैप 3 लाख करोड रुपए से ऊपर है। इसमें टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) है जिसका एमकैप 13.52 लाख करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस (TCS) है जिसका मार्केट कैप 10.14 लाख करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर 7.07 लाख करोड़ रुपए के साथ एचडीएफसी बैंक (HDFC bank) है।

एचयूएल का एम कैप 4.96 लाख करोड़

इसी तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) का मार्केट कैप 4.96 लाख करोड़ रुपए है जबकि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनी इंफोसिस का मार्केट कैप 4.69 लाख करोड़ रुपए एम कैप है। एचडीएफसी (HDFC) का मार्केट कैप 3.80 लाख करोड़ रुपए है तो कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप 3.30 लाख करोड़ रुपए है। आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) का M Cap 3.04 लाख करोड़ रुपए है।

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टॉप 10 कंपनियों में 3 कंपनियां बैंकिंग सेक्टर की

इस तरह से देखा जाए तो टॉप 10 कंपनियों में 3 कंपनियां बैंकिंग सेक्टर की हैं। दसवें नंबर पर भारती एयरटेल है जिसका मार्केट कैप 2.80 लाख करोड़ रुपए है। 163 लाख करोड़ में करीबन 53 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा इन्हीं दस कंपनियों के पास है। यानी 28% मार्केट कैप टॉप 10 कंपनियों के पास है।

एसबीआई का एम कैप 2 लाख करोड़ के करीब

वैसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का मार्केट कैप करीबन 2 लाख करोड़ रुपए पर है जबकि एचसीएल टेक (HCL Tech) का एम कैप 2.30 लाख करोड़ रुपए है। शेयर बाजार की इस हफ्ते में बेतहाशा तेजी से गुरुवार को सेंसेक्स की सभी कंपनियां बढ़त के साथ बंद हुई थीं। गुरुवार को भी कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है।

जनवरी में सेंसेक्स ने बनाया था टॉप

बता दें कि जनवरी में इंट्रा डे में सेंसेक्स 42,273 अंक पर पहुंचा था। जबकि इसी महीने में यह 41,955 का टॉप बंद होने के समय बनाया था। इस आधार पर देखें तो सेंसेक्स अपने टॉप के करीब है। गुरुवार को कुल मार्केट कैप 162 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने में कामयाब हुआ था। हालांकि इस हफ्ते में मार्केट कैप करीबन 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है।

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