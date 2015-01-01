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मार्केट ग्रोथ:अमेरिकी चुनाव और वैक्सीन की खबरों से बाजार ने मनाई दिवाली; नवंबर में अबतक सेंसेक्स 4200+ अंक ऊपर चढ़ा

मुंबई13 मिनट पहलेलेखक: दिग्विजय सिंह
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  • बजाज फाइनेंस के शेयर से निवेशकों को प्रति शेयर 1,406 रुपए का फायदा हुआ
  • कोटक बैंक के शेयर ने निवेशकों को 22% का रिटर्न दिया है

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और कोरोना वैक्सीन के सफल ट्रायल के अच्छे संकेतों के बीच भारतीय बाजारों में शानदार तेजी दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स ने नए सर्वोच्च स्तर को भी टच किया। बाजार की बढ़त को बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के शेयरों ने मजबूती दी। वहीं, बाजार के दिग्गज RIL,TCS और अन्य ने निवेशकों को निराश किया।

वैक्सीन की खबर का असर

जनवरी में अबतक का सर्वोच्च स्तर बना चुका BSE सेंसेक्स अब उस रिकॉर्ड को तोड़कर अब एक नई ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। नवंबर माह में रिकॉर्ड तेजी को अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की जीत और महामारी के लिए फाइजर और मॉडर्ना द्वारा सफल वैक्सीन ट्रायल की खबरों ने मजबूती दी। साथ ही साथ मजबूत तिमाही नतीजों और भारी विदेशी निवेश से भी बाजार को सहारा मिला।

बाजार में रिकॉर्ड बढ़त

30 अक्टूबर को सेंसेक्स 39,614 पर और निफ्टी 11,642 पर बंद हुआ था। वहीं, 20 नवंबर को सेंसेक्स 10.77% की बढ़त के साथ 43,882 पर और निफ्टी 10.45% ऊपर 12,859 पर बंद हुआ था। इस दौरान BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी 13.81 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 171.71 लाख करोड़ हो गया है। हालांकि, 18 नवंबर को सेंसेक्स 44,180 पर और निफ्टी 12,938 पर बंद हुए थे, जो दोनों इंडेक्स का सर्वोच्च स्तर है।

बैंकिंग शेयरों में तेजी

बाजार की तेजी को बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने मजबूती दी। नवंबर के अब तक के 14 कारोबारी दिनों में निफ्टी बैंक इंडेक्स 5336 अंक (22.32%) बढ़ा है। 30 अक्टूबर को यह इंडेक्स 23,900 पर बंद हुआ था, जो 20 नवंबर को 29,236 अंकों पर बंद हुआ है। इसमें कोटक बैंक के शेयर ने निवेशकों को 22% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा HDFC बैंक के शेयर ने 18.59% और SBI के शेयर ने 28% का रिटर्न दिया है।

बजाज के शेयरों ने दिया शानदार रिटर्न

रिटर्न के लिहाज से बजाज ग्रुप के दोनों शेयरों ने भी शानदार रिटर्न दिया है। बजाज फाइनेंस का शेयर 30 अक्टूबर को 3,309 रुपए के भाव पर बंद हुआ था, जो 20 नवंबर को 4,715 रुपए पर बंद हुआ। यानी निवेशकों को प्रति शेयर 1,406 रुपए का फायदा हुआ। इसी तरह बजाज फिनसर्व के निवेशकों को भी प्रति शेयर 2,969 रुपए का फायदा हुआ।

दिग्गज शेयरों ने किया निराश

बाजार की दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रदर्शन निराश करने वाला रहा। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 1899 रुपए के भाव पर बंद हुआ, जो 30 अक्टूबर को 2,054 रुपए पर बंद हुआ था। यानी निवेशकों को इस दौरान प्रति शेयर 155 रुपए नुकसान हुआ। TCS का शेयर भी निवेशकों को बेहतर रिटर्न देने में असफल रहा। आईटी सेक्टर के अन्य शेयरों ने भी निवेशकों को निराश किया।

आगे भी तेजी की उम्मीद

बाजार की तेजी आने वाले दिनों में भी जारी रहने का अनुमान है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स के लिए 50 हजार का लक्ष्य दिया। यह दिसंबर 2021 तक इस स्तर पर पहुंच सकता है। बुल सिनेरियो यानी तेजी के लिहाज से फर्म ने सेंसेक्स इंडेक्स पर 30% की बढ़त का अनुमान दिया है। यानी सेंसेक्स 59 हजार के स्तर को पार कर सकता है। बैंक को 2021 के दौरान लॉर्ज कैप के शेयरों में प्रदर्शन की बेहतर उम्मीद है।

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