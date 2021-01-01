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शेयर मार्केट LIVE:बजट से पहले बाजार में तेजी, सेंसेक्स 233 अंकों की बढ़त के साथ 46,500 के स्तर पर पहुंचा

मुंबई9 मिनट पहले
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बजट भाषण से पहले बाजार में अच्छी बढ़त है। BSE का सेंसेक्स 233 अंकों की बढ़त के साथ 46,518.87 पर कारोबार कर रहा है। बाजार की तेजी में बैंकिंग शेयर सबसे आगे हैं। सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक का शेयर 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी इंडेक्स भी 63 अंकों की बढ़त के साथ 13,697.55 पर कारोबार कर रहा है।

BSE पर 2,255 शेयरों मे कारोबार हो रहा है, जिसमें 1,083 शेयरों में तेजी है। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 186.33 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो शुक्रवार को 186.13 लाख करोड़ रुपए था। इससे पहले बाजार लगातार 6 सत्रों में गिरावट के साथ बंद हुआ था।

11 बजे शुरु होगा बजट भाषण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह उनका तीसरा बजट होगा। इससे पहले उन्होंने 5 जुलाई 2019 और 1 फरवरी 2020 को भी केंद्रीय बजट पेश किया था। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बजट आम लोगों के लिए राहत भरा होगा। मोदी सरकार का यह 9वां बजट होगा, जिसमें 5 जुलाई 2019 को आया अंतरिम बजट भी शामिल है।

बाजार की चाल को बजट में प्रमुख सेक्टर से जुड़ें ऐलानों पर निर्भर होगा। MSME, ऑटो, डिफेंस सहित बीमा कंपनियों के शेयरों पर फोकस होगा।

बजट के दिन एग्री, ऑटो सहित सीमेंट सेक्टर्स पर होगा फोकस

ब्रोकरेज फर्म एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड के मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री में इंसेंटिव बेस्ड स्क्रैप पेज पॉलिसी के साथ -साथ एग्री, हाउसिंग और इन्फ्रा जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए कई ऐलान किए जा सकते हैं। इसमें निवेशकों को अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, वर्लपूल इंडिया और LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में खरीदारी की सलाह होगी। कंपनी के मुताबिक, बजट के दिन बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में निवेशकों को सतर्क भी रहना चाहिए।

पड़ोसी देशों के साथ तनाव और हथियार निर्यात को देखते हुए सरकार इस सेक्टर के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र के शेयर आज फोकस में रहेंगे। इसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लि. (HAL) का शेयर सबसे अहम है।

सरकारी कंपनियों के शेयर फोकस में होंगे

सरकार डिसइन्वेस्टमेंट योजना के तहत अब तक 19,499 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। ऐसे में आज सरकारी कंपनियों के शेयर फोकस में होंगे। क्योंकि सरकार प्राइवेटाइजेशन से रकम जुटाने संबंधित घोषणांए कर सकती हैं।

बजट के समय बाजार में रिवर्स ट्रेंड, राजकोषीय घाटे का अनुमान और नए टैक्स स्लैब का होगा असर

ऐतिहासिक तौर पर बजट के समय शेयर बाजार में रिवर्स ट्रेंड देखने को मिलता है। यानी लगातार बढ़त में कारोबार कर रहा बाजार बजट के दिन फिसला जाता है। इसी तरह गिरावट के साथ कारोबार कर रहे मार्केट में बजट के समय बढ़त देखने को मिलती है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है। वहीं, बजट के दिन बाजार में 12 में से 7 दफा गिरावट के साथ बंद हुआ है।

ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट उम्मीद जता रहे हैं कि ज्यादा सरकारी खर्च और कम आमदनी के चलते बढ़े राजकोषीय घाटे से बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सरकार कोरोना टैक्स ला सकती है।

अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट

आज ग्लोबल सेंटीमेंट काफी उतार-चढ़ाव वाला है। एक तरफ जापान का निक्केई, हॉन्गकॉन्ग का हेंगसेंग और ऑस्ट्रेलिया के ऑल आर्डिनरीज इंडेक्स में 1% तक की बढ़त है। इसी तरह कोरिया कॉस्पी इंडेक्स में 1.76% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स सपाट कारोबार कर रहा है। इससे पहले अमेरिकी और यूरोपियन मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई थी।

कल डाओ जोंस, नैस्डैक, S&P 500 इंडेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए थे। इसी तरह ब्रिटेन का FTSE, फ्रांस का CAC और जर्मनी DAX इंडेक्स में भी 2% तक की गिरावट रही।

शेयर बाजार LIVE अपडेट...

09:49 AM BSE में UPL का शेयर 8% नीचे कारोबार कर रहा है। शेयर में यह लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट है। यह निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है।

09:42 AM सरकरी बैंकों को फिलहाल 43 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के दौरान ढेर सारे बुरे फंसे कर्ज (NPA) होने की आशंका है। सरकार इस बजट में सरकारी बैंकों के लिए पैसे देने की घोषणा कर सकती है।इसी उम्मीद से बैंकिंग शेयरों में भी तेजी है। निफ्टी बैंक इंडेक्स 422 अंक यानी 1.38% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। इसमें इंडसइंड बैंक का शेयर सबसे ज्यादा 7.48% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। पिछले बजट में सरकार ने सरकारी बैंकों को कोई भी पैसा नहीं दिया था।

09:28 AM निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.36% नीचे कारोबार कर रहा है। इसमें डॉ. रेड्डीज का शेयर 4.30% की गिरावट के साथ टॉप लूजर शेयर है। इंडेक्स में एकमात्र सन फार्मा का शेयर 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है।

सोर्स - NSE
सोर्स - NSE

09:22 AM BSE सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। इंडसइंड बैंक का शेयर 6.16% ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं, डॉ. रेड्डीज का शेयर 4.13% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है।

सोर्स - BSE
सोर्स - BSE

09:15 AM सेंसेक्स 332 अंक ऊपर 46,617.95 पर और निफ्टी 124 अंक ऊपर 13,758.60 पर खुला।

09:10 AM प्री मार्केट में सेंसेक्स 332 अंकों की बढ़त के साथ 46,617.95 पर बंद हुआ है।

09:00 AM प्री-मार्केट में BSE का सेंसेक्स 383 अंकों की बढ़त के साथ 46,669.03 पर कारोबार कर रहा है।

दुनियाभर के बाजारों का हाल

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