दैनिक भास्कर Jul 11, 2020, 03:34 PM IST

नई दिल्ली. हाल ही में रियलमी 6i को म्यांमार में लॉन्च किया गया था और अब कंपनी इसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हाल ही में टिप्सटर सुधांशु ने फोन की फ्लिपकार्ट लिस्टिंग ट्विटर पर शेयर की, जिसमें फोन की लॉन्चिंग डेट का पता चला है। टिप्सटर के मुताबिक, रियलमी 6i को भारत में 14 जुलाई को दोपहर 1:00 बजे लॉन्च किया जाएगा।

टिप्सटर सुधांशु का ट्विट

Seems like Flipkart just leaked the launch of realme 6i. It will launch along with the #realmeC11 on 14th July at 1 PM! pic.twitter.com/vVEfFWyhGM