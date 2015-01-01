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कॉरपोरेट रिजल्ट:सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 161 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ, सितंबर तिमाही में 20% बढ़ा प्रॉफिट

नई दिल्ली18 मिनट पहले
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बैंक का ग्रॉस NPA 19.89% से घटकर 17.36% फीसदी पर और नेट NPA 7.90% घटकर 5.60% पर आ गया
  • बैंक की कुल आमदनी सितंबर तिमाही में करीब 2% बढ़कर 6,833.94 करोड़ रुपए रही
  • बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस दौरान 42.16% उछाल के साथ 1,458 करोड़ रुपए रहा

सेंट्रल बैंक ऑफ इडिया ने शुक्रवार को कहा कि इस कारोबारी साल की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में उसका शुद्ध लाभ 20 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 161 करोड़ रुपए का रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक ने 134 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। बैंक की कुल आमदनी इस दौरान करीब 2 फीसदी बढ़कर 6,833.94 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 6,703.71 करोड़ रुपए थी।

बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस दौरान 42.16 फीसदी उछाल के साथ 1,458 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले 1,026 करोड़ रुपए था। बैंक का ग्रॉस NPA घटकर ग्रॉस एडवांस के 17.36 फीसदी पर आ गया, जो एक साल पहले की समान तिमाहीमें 19.89 फीसदी पर था। नेट NPA घटकर 5.60 फीसदी पर आ गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 7.90 फीसदी पर था।

नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.82% से बढ़कर 3.35% पर पहुंच गया

बैड लोन और कंटिंजेंसीज के लिए बैंक का प्रॉविजन सितंबर तिमाही में बढ़कर 1,104.92 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 791.33 करोड़ रुपए था। इस दौरान प्रॉविजन कवरेज रेश्यो सुधर कर 82.24 फीसदी पर पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 76.68 फीसदी था। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़कर 3.35 फीसदी पर पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 2.82 फीसदी पर था।

बैंक ऑफ इंडिया को दोगुने से ज्यादा का शुद्ध लाभ

बैंक ऑफ इंडिया को दोगुने से ज्यादा का शुद्ध लाभ हुआ। इस साल सितंबर तिमाही में बैंक का कंसॉलिडेटेड शुद्ध लाभ 543.47 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 257.31 करोड़ रुपए था। टोटल इनकम इस दौरान बढ़कर 12,477.79 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 12,062.55 करोड़ रुपए था। स्टैंडअलोन आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ इस दौरान 266.37 करोड़ रुपए से बढ़कर 525.78 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ 55% बढ़ा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 55.3 फीसदी बढ़कर 517 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 333 करोड़ रुपए था। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम इस दौरान 6.1 फीसदी बढ़कर 6,293 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 5,934 करोड़ रुपए था। बैंक का ग्रॉस NPA रेश्यो घटकर इस दौरान 14.71 फीसदी पर आ गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 15.75 फीसदी था। नेट NPA भी 6.40 फीसदी से घटकर इस दौरान 4.13 फीसदी पर आ गया।

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