Changes From 1st March 2021: These 5 Major Changes Will Be Made, Including The Rules Of Banking And Fastag, They Will Also Have A Direct Impact On You.

काम की बात: आज से बैंकिंग और फास्टैग के नियमों में होगा बदलाव, इनका आप पर भी होगा सीधा असर

1 मार्च यानी आज से बैंकिंग और फास्टैग सहित कई अन्य जरूरी चीजों से जुड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। विजया बैंक और देना बैंक के IFSC कोड 1 मार्च 2021 से काम करना बंद कर देंगे। इन बैंक के ग्राहकों को नया IFSC कोड लेना होगा। हम आपको ऐसे ही 5 बदलावों के बारे में बता रहे हैं।

1. देना और विजया बैंक का पुराना IFSC कोड नहीं करेगा काम

केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) में मर्जर कर दिया था, जिसके बाद इन दोनों बैंकों के ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन गए थे। विजया और देना बैंक के IFSC कोड 1 मार्च 2021 से बंद हो जाएंगे। ऐसे में विजया और देना बैंक की शाखाओं से नया IFSC कोड लेना होगा।

आप 1800 258 1700 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप बैंक की ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैसेज भी करके भी नया कोर्ड ले सकते हैं। इसके लिए आपको "MIGR Last 4 digits of the old account number" लिखकर मैसेज को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 8422009988 पर भेजना होगा।

2. टोल प्लाजा पर फ्री फास्टैग नहीं मिलेगा

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कहा है कि 1 मार्च से ग्राहकों को टोल प्लाजा से फास्टैग खरीदने के लिए 100 रुपए देने होंगे। इससे पहले फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए NHAI द्वारा अब तक टोल प्लाजा पर फ्री फास्टैग दिया जा रहा था। लेकिन अब आपको चार्ज देना पड़ेगा।

3. SBI ग्राहकों को केवाईसी अनिवार्य

1 मार्च से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जो भी ग्राहक केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे, उनके खातों में सरकारी योजनाओं पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि जमा नहीं हो पाएगी। इस बारे में देश के सबसे बड़े बैंक न पहले ही आदेश जारी कर दिया है।

4. गैस सिलेंडर के बदलेंगे दाम

बता दें देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 मार्च को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है।

5. कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज होगा शुरू

देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। 10 हजार सरकारी केंद्रों और 20 हजार निजी अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा। इसमें 45 साल से ऊपर बीमार लोगों और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस एज ग्रुप के लोग सरकारी केंद्रों में जाते हैं तो उनके लिए टीका मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पतालों में इसके लिए उन्हें पैसा देना होगा।