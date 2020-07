दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 12:04 PM IST

कैलिफोर्निया. माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भाषा को सहज बानने के लिए अपने प्लेटफार्म से 'मास्टर', 'स्लेव' और 'ब्लैकलिस्ट' जैसे शब्दों को हटा दिया है। प्रोग्रामिंग कोड्स में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दशकों से किया जा रहा है।

अमेरिका में पुलिस के हाथों हुई अश्वेत जार्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन ने भी इसी तरह का कदम उठाने की घोषणा की है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां नस्लवाद को संबोधित करती हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन टर्म्स को रिप्लेस करने में लाखों रुपए और कई महीनों का समय लग सकता है।

कोडिंग में किया जाता है मास्टर, स्लेव और ब्लैकलिस्ट जैसे टर्म का उपयोग

मास्टर को लीडर और स्लेव को फॉलोअर में बदलेगी कंपनी

Inclusive language plays a critical role in fostering an environment where everyone belongs. At Twitter, the language we have been using in our code does not reflect our values as a company or represent the people we serve. We want to change that. #WordsMatterhttps://t.co/JVO8968B7K