दैनिक भास्कर Mar 25, 2020, 06:57 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद से ही लोग अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कल रात से ही जरूरी सामानों के लिए कई जगहों पर लोगों की भीड़ देखी गई। हालांकि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि राशन के सामान के लिए बाहर न निकले। जरूरी चीजें लोगों के घर तक पहुंचाई जाएगी। इसे देखते हुए बिग बाजार ने अपने ग्राहकों को जरूरी सामानों के लिए डोरस्टेप डिलिवरी देने का ऐलान किया है। वहीं, दूसरी तरफ अन्य ग्रॉसरी ऐप जैसे कि ग्रोफर्स, बिगबास्केट, दूधवाले.कॉम के जरिए खाने-पीने के जरूरी सामान की डिलिवरी अस्थायी तौर पर बंद कर दिए हैं।

We have initiated Doorstep Delivery services in Mumbai. Get your daily needs delivered at your doorstep.

✅Call the nearest store and place your order

✅Delivery at your doorstep.

✅Pay at home.

Pass this information to your friends & relatives in Mumbai. pic.twitter.com/UekOZFUWyG