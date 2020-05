दैनिक भास्कर May 26, 2020, 08:45 AM IST

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने देश में चल रहे लॉकडाउन को लेकर बयान दिया है। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाने से ना सिर्फ आर्थिक तनाव बढ़ेगा, बल्कि नया स्वास्थ्य संकट भी पैदा करेगा। महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। बल्कि जैसा कि मैंने पहले भी ट्वीट कर कहा है कि यह एक अन्य स्वास्थ्य संकट को पैदा करने वाला होगा।

Lockdown extensions aren’t just economically disastrous, as I had tweeted earlier, but also create another medical crisis. This article highlights the dangerous psychological effects of lockdowns & the huge risk of neglecting non-covid patients. (1/2) https://t.co/XAks2nxbdH