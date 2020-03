दैनिक भास्कर Mar 22, 2020, 01:54 PM IST

बिजनेस डेस्क. कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी कैलिफोर्निया स्थित मॉलिक्यूलर डायगनॉस्टिक कंपनी सिफाइड ने दी है। ये वही कंपनी है, जो इस टेस्ट की डेवलेपर है। इस टेस्ट से 45 मिनट में कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पता चल जाएगा।

अभी कई दिन का करना पड़ता है इंतजार

सिफाइड ने एक बयान में कहा कि उसे आपातकालीन समय में एफडीए से टेस्ट को लेकर मंजूरी मिल गई है। जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अस्पतालों में और इमरजेंसी रूम्स में किया जाएगा। कंपनी की योजना अगले हफ्ते से इसे अस्पतालों में भेजने की है। वर्तमान में टेस्ट के लिए सैंपल को एक सेंट्रल लैब में भेजा जाता है, जहां रिजल्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। अमेरिकी सरकार कोरोना के मरीजों को हर संभव इलाज पहुंचाने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है।

ट्रंप ने किया दवाई वाला ट्वीट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दवाइयों का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया था, 'हाइड्रोक्जिक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन साथ में लिया जाए, इनके पास मेडिसिन के इतिहास में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने का मौका है। एफडीए ने ऊंचाइयों को छुआ है- आपका आभार।' उन्होंने कहा कि दोनों दवाई साथ में अच्छा असर करती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे लिखा, 'उम्मीद है दोनों को तत्काल इस्तेमाल में लाया जाएगा।'

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....