Mar 30, 2020

नई दिल्ली. देशभर में लॉकडाउन के दौरान एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को सुनिश्चित करने वालों के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पांच लाख रुपए के एक्सग्रेशिया की घोषणा की है। मतलब एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने वाले किसी डिलीवरी ब्यॉज के साथ कोरोना संक्रमण के चलते कुछ अनहोनी होती है तो पेट्रोलियम कंपनियां डिलीवरी ब्वॉय की पांच लाख रुपए तक आर्थिक मदद करेगी। यह राशि कोरोना वायरस के संक्रमण से जांन गंवाने वाले एलपीजी डीलर्स के कर्मचारियों के परिवार को मिलेगी।

IndianOil to provide an ex -gratia amount of Rs 5 lakhs in case of death of any personnel of Indane distriburships arising out of infection and impact of COVID-19 as one-time special measure, to include Show-room Staff, Godown keepers, Mechanics & Delivery boys @dpradhanbjp

इन्हें होगा फायदा

बता दें कि सरकारी कंपनियों IOC,BPCL,HPCL ने आज जो फैसला लिया है, इस दायरे में एलपीजी डीलर के वे कर्मचारी शामिल होंगे, जो कि 25 मार्च 2020 को उनके पेरोल पर हैं। यदि इनमें से कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण में आकर जान गंवाता है तो उनके जीवन साथी को पांच लाख रुपए का एक्सग्रेशिया कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी का जीवन साथी नहीं है तो उनके नजदीकी रिश्तेदारों को यह राशि दी जाएगी।

Welcome the humanitarian decision taken by @IndianOilcl, @BPCLimited & @HPCL to provide an ex-gratia amount of ₹5 lakh each, as a one-time special measure, in case of death of personnel attending duty in the LPG distributorship chain due to the infection and impact of #Covid-19.